Ингулец и Карпаты поборются за Бартуловича

33-летний хорватский полузащитник Младен Бартулович, который до недавнего времени защищал цвета "Волыни", имеет несколько предложений от украинских клубов.

Как сообщает Sport Arena, в услугах игрока заинтересован перволиговский "Ингулец". При этом, по мнению источника, именно к этому варианту склоняется сам игрок.

Также несколько ранее Footboom сообщил, что Младена в своих рядах хотели бы видеть и львовские "Карпаты".

Добавим, что Младен провел в "Волыни" три сезона. В текущем розыгрыше Первой лиги на его счету 18 поединков, 3 гола.

В Украине Бартулович с 2006 года. Выступал в "Днепре", "Кривбассе", "Карпатах", киевском "Арсенале" и "Ворскле".