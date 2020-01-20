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Ингулец и Карпаты поборются за Бартуловича

Первая лига
(1 голосов)

Опытный хавбек выбирает

Ингулец и Карпаты поборются за Бартуловича
Новина українською

33-летний хорватский полузащитник Младен Бартулович, который до недавнего времени защищал цвета "Волыни", имеет несколько предложений от украинских клубов.

Как сообщает Sport Arena, в услугах игрока заинтересован перволиговский "Ингулец". При этом, по мнению источника, именно к этому варианту склоняется сам игрок.

Также несколько ранее Footboom сообщил, что Младена в своих рядах хотели бы видеть и львовские "Карпаты".

Добавим, что Младен провел в "Волыни" три сезона. В текущем розыгрыше Первой лиги на его счету 18 поединков, 3 гола.

В Украине Бартулович с 2006 года. Выступал в "Днепре", "Кривбассе", "Карпатах", киевском "Арсенале" и "Ворскле".

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В статье: Младен Бартулович Волынь (Луцк) Карпаты (Львов) Ингулец (Петрово)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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M&M (Lviv)
20.01.2020 в 19:14
Я звичайно за Бартуловіча, але в його ж інтересах не йти в Карпати. Младен не вертайся в це болото.
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