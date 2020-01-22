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"Свободный агент" Самбрано пройдет медицинское обследование в Бока Хуниорс

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"Свободный агент" Самбрано пройдет медицинское обследование в Бока Хуниорс
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Перуанский 30-летний защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано прибыл в Аргентину и сегодня пройдет медицинское обследование для подписания контракта с клубом.

Накануне контракт с "Бокой" разорвал 34-летний основной защитник Паоло Гольц. Чтобы компенсировать его потерю, аргентинский клуб собирается подписать киевского динамовца.

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Издание ТуС Sports сообщает о том, что Самбрано прибыл в Буэнос-Айрес "после конфликта с киевским "Динамо". Защитник, которого рекомендовал Рикардо Гарека, объявил себя свободным агентом из-за отсутствия оплаты со стороны украинского клуба", - отмечает аргентинское издание.

Напомним, что в Карлоса есть действующий контракт с киевским "Динамо" до 31 декабря 2021 года.

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В статье: Бока Хуниорс (Аргентина) Динамо (Киев) Карлос Самбрано Чемпионат Аргентины свободный агент
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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
22.01.2020 в 08:38
Ох и тупой у них там в ДК менеджмент... упрямый и жадный!!!
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+1
0
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zloyded (Киев)
22.01.2020 в 08:17
Сам себя провозгласил свободным агентом? Браво!
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0
-1
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Nelviv`yanyn (На жаль)
22.01.2020 в 08:38
3 месяца зп не платят
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0
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