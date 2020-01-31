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Самбрано не будет игроком основы Бока Хуниорс - СМИ

Трансферы
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Так себе, для ротации

Самбрано не будет игроком основы Бока Хуниорс - СМИ
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Журналист южного латиноамериканского отделения телеканала "FoX Sports" Мартин Либерман оценил перспективы перуанского легионера киевского "Динамо" Карлоса Самбрано после предстоящего перехода в аргентинский клуб "Бока Хуниорс".

Либерман призвал мыслить реально и отметил, что в "Бока Хуниорс" есть два основных защитника

"Это Каролос Искиердос и Лисандро Лопес. Самбрано будет альтернативой одному из них, - считает Мартин, которого цитирует Futbolperuano.com. - Это хорошее усиление, хотя Карлос не часто играл в "Динамо". Он должен вписаться в "Бока Хуниорс", но это не игрок для стартового состава".

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Другое издание ESPN выделяет хорошие способности Самбарно в игре на втором этаже как в защите, так и в нападении.

Напомним, что о переходе Карлоса с "Динамо" говорят уже три месяца, а о варианте с "Бока Хуниорс" - почти весь январь.

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В статье: Бока Хуниорс (Аргентина) Перу Карлос Самбрано
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