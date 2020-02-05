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Немецкий Вердер заинтересовался Михайличенко

Трансферы
(2 голосов)

С подачи Скрипника

Немецкий Вердер заинтересовался Михайличенко
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22-летний защитник "Зари" Богдан Михайличенко попал в сферу интересов бременского "Вердера".

transfermarketweb.com информирует, что немецкий клуб обратил внимание на левого защитника благодаря бывшему главному тренеру Виктору Скрипнику, который сейчас возглавляет "Зарю".

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В луганский клуб Михайличенко перешел летом 2019 с киевского "Динамо". В этом сезоне провел 23 матча в различных турнирах, забил 1 гол, отдал 4 ассиста.

Ориентировочная трансферная стоимость контракта 22-летнего игрока - около 2 миллионов евро. Соглашение Богдана с "Зарей" рассчитано до 2023 года.

Накануне распространялись слухи о заинтересованности в услугах Михайличенко со стороны "Шахтера".

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В статье: Заря (Луганск) Вердер (Бремен) Виктор Скрипник Богдан Михайличенко
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.02.2020 в 15:24
Чому не Олексієм?
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ПетроФ (Луцьк)
05.02.2020 в 15:39
Я теж думаю, чому? Напевно тому, що Михайличенко ст. конкурент Скрипника.))
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