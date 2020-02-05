Немецкий Вердер заинтересовался Михайличенко

22-летний защитник "Зари" Богдан Михайличенко попал в сферу интересов бременского "Вердера".

transfermarketweb.com информирует, что немецкий клуб обратил внимание на левого защитника благодаря бывшему главному тренеру Виктору Скрипнику, который сейчас возглавляет "Зарю".

В луганский клуб Михайличенко перешел летом 2019 с киевского "Динамо". В этом сезоне провел 23 матча в различных турнирах, забил 1 гол, отдал 4 ассиста.

Ориентировочная трансферная стоимость контракта 22-летнего игрока - около 2 миллионов евро. Соглашение Богдана с "Зарей" рассчитано до 2023 года.

Накануне распространялись слухи о заинтересованности в услугах Михайличенко со стороны "Шахтера".