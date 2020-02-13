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Клуб MLS хочет подписать нападающего Шахтера

Трансферы
(1 голосов)

Сезонная аренда с опцией выкупа

Клуб MLS хочет подписать нападающего Шахтера
Новина українською

Донецкий "Шахтер" может отправить своего игрока атаки, 20-летнего Владислава Вакулу, в США - у форварда есть предложение от одного из клубов MLS.

"Шахтеру", сообщает football hub, сделали предложение по поводу аренды игрока. Его могут арендовать на сезон (в MLS - с марта по октябрь).

Также клуб из США хочет иметь опцию выкупа контракта Вакулы.

Читайте такжеВакула: Конечно, хочется играть в Шахтере. Буду делать все, чтобы остаться в команде

Владислав первую часть сезона провел в аренде в "Мариуполе" (19 матчей, 3 гола, 1 ассист), но побывал на зимних сборах с "Шахтером", с которым у него контракт до конца июня 2024 года.

Также Вакула является игроком молодежной сборной Украины.

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В статье: ФК Мариуполь США MLS Шахтер (Донецк) Владислав Вакула
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Источник:
football hub

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Комментарии (1)
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ZeeZoo (Кривой Рог)
13.02.2020 в 12:31
Сезонная аренда не в Марике пошла бы парню на пользу, а там можна и выкуп за 10-15 прописать
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