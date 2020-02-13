Клуб MLS хочет подписать нападающего Шахтера
Сезонная аренда с опцией выкупа
Донецкий "Шахтер" может отправить своего игрока атаки, 20-летнего Владислава Вакулу, в США - у форварда есть предложение от одного из клубов MLS.
"Шахтеру", сообщает football hub, сделали предложение по поводу аренды игрока. Его могут арендовать на сезон (в MLS - с марта по октябрь).
Также клуб из США хочет иметь опцию выкупа контракта Вакулы.
Владислав первую часть сезона провел в аренде в "Мариуполе" (19 матчей, 3 гола, 1 ассист), но побывал на зимних сборах с "Шахтером", с которым у него контракт до конца июня 2024 года.
Также Вакула является игроком молодежной сборной Украины.
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Источник:football hub
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13.02.2020 в 12:31
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