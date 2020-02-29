  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Кадар: Я не создавал конфликт с Михайличенко, чтобы покинуть Динамо
В тренде

Кадар: Я не создавал конфликт с Михайличенко, чтобы покинуть Динамо

Трансферы
(2 голосов)

Защитник рассказал о переезде в Поднебесную

Кадар: Я не создавал конфликт с Михайличенко, чтобы покинуть Динамо
Новина українською

Экс-защитник "Динамо" Тамаш Кадар рассказал о конфликте с главным тренером киевлян Алексеем Михайличенко и переводе в дубль в связи с этим.

"Это неправда, что я создал этот конфликт, чтобы продвинуть переговоры о моем трансфере. Но только после этого эта тема была на повестке дня. Я заметил, что то, что говорится в Украине, плохо переведено на английский или венгерский языки. С этим не было проблем нет, но если в прессе что-то не так, спросите меня в первую очередь. Я бы предпочел сосредоточиться на достижении хороших результатов на поле.

Я принял это наказание, но никто не может сказать, что я не хотел поговорить с тренером после того, что случилось. К сожалению, это было упущено. Если бы не поступило предложение из Китая, я до сих бы тренировался со второй командой. Я не чувствую, что это было унизительно. Думаю, они хотели показать, что в команде никому не будут делать исключения.

Я был с командой три года. Это неудивительно, когда профессиональный футболист переходит в другой клуб, когда хочет чего-то нового в своей карьере. Это должно было произойти сейчас.

За последние три года я обогатился множеством хороших и плохих воспоминаний. Я горжусь тем, что стал двукратным обладателем Суперкубка Украины. Эта эра наконец-то закончилась в моей жизни, пытаюсь сохранить положительные воспоминания", – сказал Кадар csakfoci.hu.

Кадар перешел в "Шаньдун Лунэн" за 3 миллиона евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев) Тамаш Кадар
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
29.02.2020 в 16:27
Конфликт создала твоя игра.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...