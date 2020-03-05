Сампдория договорилась с Шахтером о трансфере Зубкова
Который сейчас находится в аренде "Ференцвароша"
Итальянская "Сампдория" договорилась с донецким "Шахтером" по поводу трансфера украинского вингера правого фланга Александра Зубкова, который сейчас до лета находится в аренде венгерского "Ференцвароша".
Издание ansa.it называет и сумму трансфера - 4,5 млн евро.
Поскольку сейчас трансферное окно закрыто, клубы официально оформят переход летом.
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Комментарии (4)
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таврия19752009 (симферополь)
05.03.2020 в 17:12
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
05.03.2020 в 16:47
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trust in LFC1892 (Киев)
05.03.2020 в 15:45
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белорус (Киев)
05.03.2020 в 15:40
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