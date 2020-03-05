  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Сампдория договорилась с Шахтером о трансфере Зубкова
В тренде

Сампдория договорилась с Шахтером о трансфере Зубкова

Трансферы
(1 голосов)

Который сейчас находится в аренде "Ференцвароша"

Сампдория договорилась с Шахтером о трансфере Зубкова
Новина українською

Итальянская "Сампдория" договорилась с донецким "Шахтером" по поводу трансфера украинского вингера правого фланга Александра Зубкова, который сейчас до лета находится в аренде венгерского "Ференцвароша".

Читайте такжеИтальянский клуб готов выложить 3-5 млн за украинца из Ференцвароша

Издание ansa.it называет и сумму трансфера - 4,5 млн евро.

Поскольку сейчас трансферное окно закрыто, клубы официально оформят переход летом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А Шахтер (Донецк) Сампдория (Генуя) Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
таврия19752009 (симферополь)
05.03.2020 в 17:12
Вроде неплохо играл
Ответить
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
05.03.2020 в 16:47
Прогнозую, що буде сидіти на лавці та зрідка виходити типа як Малиновський на 15-20 хвилин.
Ответить
0
-1
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
05.03.2020 в 15:45
Отлично! Главное, что бы Сампа не вылетела. Дела у них неважные.
Ответить
+1
0
белорус (Киев)
05.03.2020 в 15:40
Эт нормально. Лучше играть в серии А, чем в этом колхозном чемпионате, который и теперешнего нашего слабого чемпионата слабее.
Ответить
+1
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...