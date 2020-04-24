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Ньюкасл и Лестер обращались в Шахтер по поводу бразильского легионера

Трансферы
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События отслеживает "Гремио"

Ньюкасл и Лестер обращались в Шахтер по поводу бразильского легионера
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Клубы АПЛ "Лестер" и "Ньюкасл" заинтересовались бразильским игроком "Шахтера" Тете.

Англичане получили ответ от "Шахтера", что стоимость трансфера 20-летнего бразильца составляет 70 млн евро, - сообщает Globo Esporte.

Услугами Тете раньше интересовались также итальянские "Рома" и "Милан", а также немецкая "Бавария".

За интересом других клубов к Тете следит бразильский клуб "Гремио", который 2019 продал игрока за 47 миллионов долларов в "Шахтер".

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Дело в том, что "Гремио" получит более 17% от последующей продажи Тете как клуб, который воспитал игрока и которому принадлежит 15% прав на него.

Напомним, что в этом сезоне Тете сыграл 36 матчей за "Шахтер", забил 9 голов и отдал 7 ассистов.

Transfermarkt оценивает услуги легионера в 15,5 млн евро. Контракт Тете с "Шахтером" рассчитан до конца 2023 года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ньюкасл (Англия) Лестер Сити Тете
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