Слухи о трансфере Капальдо и Обандо в Шахтер – фейк от Бока Хуниорс
"Шахтер" вообще не собирается усиливаться
Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил, что интерес со стороны "Шахтера" в услугах молодых полузащитников аргентинского "Бока Хуниорс" Николаса Капальдо и Агустина Обандо является фейком.
Речь шла о том, что интерес к футболистам якобы подтвердил директор академии "Шахтера" тоже аргентинец Хорхе Раффи.
Спиваковский отмечает, что и эта информация оказалась фейком.
По моей информации, почти с первых уст, Хорхе Раффи этого не говорил. Он отрицает это на 100%.
Это медиапидстава из Аргентины. Это выгодно всем: футболисту, который хочет нового контракта с "Бока Хуниорс" и самому клубу, который хочет продемонстрировать, что другие серьезные клубы из Европы интересуются его футболистами.
Также, по информации Спиваковского, в шорт-листе "Шахтера" нет ни одного футболиста, которого бы клуб собирался вот-вот приобрести.
Там полный комплект, никто не нужен, даже в центре защиты, как они считают - там "фулхауз".
Новости по теме
- 18:09 Украинские Шахтер интересовался парагвайским центрбеком Брешии
- 11:13 Украинские Артем Федецкий: Когда зацепил Срну, думал - карьера в Шахтере закончилась. Тимощук сказал не переживать
- 13:43 Украинские Игроки Шахтера в списке из бразильцев, которые скоро могут перейти в Топ-чемпионат - Bleacher Report