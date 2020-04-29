  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Слухи о трансфере Капальдо и Обандо в Шахтер – фейк от Бока Хуниорс
В тренде

Слухи о трансфере Капальдо и Обандо в Шахтер – фейк от Бока Хуниорс

Трансферы
(1 голосов)

"Шахтер" вообще не собирается усиливаться

Слухи о трансфере Капальдо и Обандо в Шахтер – фейк от Бока Хуниорс
Новина українською

Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил, что интерес со стороны "Шахтера" в услугах молодых полузащитников аргентинского "Бока Хуниорс" Николаса Капальдо и Агустина Обандо является фейком.

Речь шла о том, что интерес к футболистам якобы подтвердил директор академии "Шахтера" тоже аргентинец Хорхе Раффи.

Спиваковский отмечает, что и эта информация оказалась фейком.

Читайте такжеШахтер интересуется перспективным аргентинским цетрхавом

По моей информации, почти с первых уст, Хорхе Раффи этого не говорил. Он отрицает это на 100%.

Это медиапидстава из Аргентины. Это выгодно всем: футболисту, который хочет нового контракта с "Бока Хуниорс" и самому клубу, который хочет продемонстрировать, что другие серьезные клубы из Европы интересуются его футболистами.

Также, по информации Спиваковского, в шорт-листе "Шахтера" нет ни одного футболиста, которого бы клуб собирался вот-вот приобрести.

Там полный комплект, никто не нужен, даже в центре защиты, как они считают - там "фулхауз".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бока Хуниорс (Аргентина) Николас Капальдо Агустин Обандо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...