Слухи о трансфере Капальдо и Обандо в Шахтер – фейк от Бока Хуниорс

Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил, что интерес со стороны "Шахтера" в услугах молодых полузащитников аргентинского "Бока Хуниорс" Николаса Капальдо и Агустина Обандо является фейком.

Речь шла о том, что интерес к футболистам якобы подтвердил директор академии "Шахтера" тоже аргентинец Хорхе Раффи.

Спиваковский отмечает, что и эта информация оказалась фейком.

По моей информации, почти с первых уст, Хорхе Раффи этого не говорил. Он отрицает это на 100%.

Это медиапидстава из Аргентины. Это выгодно всем: футболисту, который хочет нового контракта с "Бока Хуниорс" и самому клубу, который хочет продемонстрировать, что другие серьезные клубы из Европы интересуются его футболистами.