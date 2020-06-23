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Запорожский Металлург усилился экс-игроком Шахтера

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До недавнего времени был в Металлист 1925

Запорожский Металлург усилился экс-игроком Шахтера
Новина українською

Новичком ГФК "Металлург" накануне возобновления чемпионата в Первой лиге стал Владислав Кравченко. Левый защитник будет играть в команде под № 18.

Владислав является воспитанником харьковского футбола, а именно ХГВУФК-1. Первый профессиональный контракт подписал в 2011 году с донецким "Шахтером", где по 2014-й играл за второлиговый "Шахтер-3" (81 матч, 8 голов).

Летом 2014-го стал игроком ФК "Полтава" и в течение двух сезонов провел 43 поединка в Первой лиге и Кубке Украины.

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С февраля 2016 по декабрь 2017 года защищал цвета харьковского "Гелиоса" (58 матчей в Первой лиге). Далее в карьере 27-летнего игрока были луцкая "Волынь" и "Металлист 1925".

Уже в среду, 24 июня, команда сыграет первый матч после затяжной паузы в чемпионате. В Харькове "металурговцев" ждать бывшая команда Владислава Кравченко - "Металлист 1925".

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В статье: Металлург (Запорожье) Металлист 1925 (Харьков) ГФК Металлург (Запорожье)
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