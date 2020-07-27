  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Замена Михайличенко. Заря интересуется игроком из чемпионата Израиля
В тренде

Замена Михайличенко. Заря интересуется игроком из чемпионата Израиля

Трансферы
(1 голосов)

Правда, есть конкурент

Замена Михайличенко. Заря интересуется игроком из чемпионата Израиля
Новина українською

Луганская "Заря" интересуется левым фланговым защитником (латералем) Максимом Гречкиным, который выступает в иерусалимском "Бейтаре".

24-летний футболист является гражданином Израиля, но у него украинские корни, сообщает польское издание Meczyki.

Читайте такжеЗаря попрощалась с Евгением Чеберко

Луганчане готовы арендовать игрока с правом выкупа в 250 000 евро. Конкурентом выступает польская "Висла" - краковский клуб предлагает 50 000 евро за аренду.

Сам же "Бейтар" хочет за Гречкина 400 000 евро. Контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. Тransfermarkt оценивает игрока в 350 000 евро.

В этом сезоне Максим отыграл 26 матчей и сделал 5 ассистов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Бейтар (Иерусалим) Богдан Михайличенко Максим Гречкин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
yunguvnor (м. Чернігів)
27.07.2020 в 15:20
А який сенс його брати, якшо є Лєовіжилду? Бразилець і краще себе проявив індивідуально, і платити стільки не будуть за нього. Незрозумілий кандидат, якшо чесно.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...