Замена Михайличенко. Заря интересуется игроком из чемпионата Израиля

Луганская "Заря" интересуется левым фланговым защитником (латералем) Максимом Гречкиным, который выступает в иерусалимском "Бейтаре".

24-летний футболист является гражданином Израиля, но у него украинские корни, сообщает польское издание Meczyki.

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Луганчане готовы арендовать игрока с правом выкупа в 250 000 евро. Конкурентом выступает польская "Висла" - краковский клуб предлагает 50 000 евро за аренду.

Сам же "Бейтар" хочет за Гречкина 400 000 евро. Контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. Тransfermarkt оценивает игрока в 350 000 евро.

В этом сезоне Максим отыграл 26 матчей и сделал 5 ассистов.