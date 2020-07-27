Замена Михайличенко. Заря интересуется игроком из чемпионата Израиля
Правда, есть конкурент
Луганская "Заря" интересуется левым фланговым защитником (латералем) Максимом Гречкиным, который выступает в иерусалимском "Бейтаре".
24-летний футболист является гражданином Израиля, но у него украинские корни, сообщает польское издание Meczyki.
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Луганчане готовы арендовать игрока с правом выкупа в 250 000 евро. Конкурентом выступает польская "Висла" - краковский клуб предлагает 50 000 евро за аренду.
Сам же "Бейтар" хочет за Гречкина 400 000 евро. Контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. Тransfermarkt оценивает игрока в 350 000 евро.
В этом сезоне Максим отыграл 26 матчей и сделал 5 ассистов.
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Комментарии (1)
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yunguvnor (м. Чернігів)
27.07.2020 в 15:20
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