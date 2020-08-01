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Динамо предложило 7 млн за Николо Моро. Ранее им интересовался Шахтер

Трансферы
(1 голосов)

Тем не менее, сам игрок не спешит переезжать в Украину

Динамо предложило 7 млн за Николо Моро. Ранее им интересовался Шахтер
Новина українською

"Динамо" предпринимает попытки подписать хорватского полузащитника Николу Моро.

По информации Sportske Novosti, киевляне предложили загребскому "Динамо" 7 миллионов евро за 22-летнего хавбека. Хорватский клуб хотел бы выручить больше за своего таланта, однако был готов продолжить переговоры с вице-чемпионами Украины.

Тем не менее, сам игрок отверг интерес киевлян. Судя по всему, Моро ждет предложений он других клубов.

Тем не менее, источник утверждает, что киевское "Динамо" может вновь обратиться к своим загребским коллегам и Моро с улучшенным предложением как для клуба, так и для игрока.

Напомним, в январе игроком интересовался "Шахтер". Однако интерес "горняков" угас после серьезной травмы колена. Согласно информации все того же Sportske Novosti, донецкий клуб тогда был готов предложить за хавбека 12 миллионов евро.

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В статье: Динамо (Киев) Никола Моро
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Комментарии (12)
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Kristo (Львов)
01.08.2020 в 13:34
Покупать игрока после серьезной травмы колена и еще за большие деньги по меньшей мере неосмотрительно.
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
01.08.2020 в 12:47
Ніколо Моро вже грав за ДК, а потім разом з Іркою Моро поїхав до Туреччини. Краще без нього.
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+6
-1
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Кююмалайнен (Київ)
01.08.2020 в 13:07
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+2
0
Vantala (Kharkiv)
01.08.2020 в 13:29
От же ж зашифровался, назад хочет :)
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+1
0
avatar
dmtroyan (Полтава)
01.08.2020 в 12:47
За игрока с искусственным коленом и 7 много, в Шахтере это поняли, а до Суркиса это дойдет после первых игр.
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+5
0
alex 66 (Кременчуг)
01.08.2020 в 13:40
Работа Будулая по разводу Суркисов началась))))
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0
-1
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таврия19752009 (симферополь)
01.08.2020 в 12:18
Шахтер хотел за 12 ,а Динамо хочет за 7))))))
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+2
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.08.2020 в 12:24
жЫ-, дЫ- пиши с буквой Ы)))
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+4
-4
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Pacifist (Chiang Mai)
01.08.2020 в 12:41
А потом такие мрази, как вы двое, ничуть не смущаясь, будут всем рассказывать, что украинцы все нацисты и антисемиты... Широка душа русского человека...
+2
-3
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Ігор Холост (Львов)
01.08.2020 в 12:15
То шось задофіга,за ігрока якого я не знаю...
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+2
-2
Vantala (Kharkiv)
01.08.2020 в 11:52
Моро от пиварича думаю уже получил самые лучшие рекомендации о Динами.
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+2
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
01.08.2020 в 11:52
от сурок жмотяра 7 млн, коли Шахтар раніше 12 пропонував... і в ДК справді гадають, що хорват. клуб і футболіст підуть назустріч...?
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+3
-3


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