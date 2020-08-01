Динамо предложило 7 млн за Николо Моро. Ранее им интересовался Шахтер

"Динамо" предпринимает попытки подписать хорватского полузащитника Николу Моро.

По информации Sportske Novosti, киевляне предложили загребскому "Динамо" 7 миллионов евро за 22-летнего хавбека. Хорватский клуб хотел бы выручить больше за своего таланта, однако был готов продолжить переговоры с вице-чемпионами Украины.

Тем не менее, сам игрок отверг интерес киевлян. Судя по всему, Моро ждет предложений он других клубов.

Тем не менее, источник утверждает, что киевское "Динамо" может вновь обратиться к своим загребским коллегам и Моро с улучшенным предложением как для клуба, так и для игрока.

Напомним, в январе игроком интересовался "Шахтер". Однако интерес "горняков" угас после серьезной травмы колена. Согласно информации все того же Sportske Novosti, донецкий клуб тогда был готов предложить за хавбека 12 миллионов евро.