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Днепр-1 отдал швейцарского легионера в аренду в Шотландию

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(1 голосов)

С тамошней третьей по силе лиги

Днепр-1 отдал швейцарского легионера в аренду в Шотландию
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Швейцарский 21-летний полузащитник СК "Днепр-1" Гриффин Сабатини следующий сезон проведет на условиях аренды в шотландском клубе "Ейрдрионианс".

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Эта команда в сезоне 2019/20 заняла третье место в третьем по силе дивизионе чемпионата страны (League One).

Гриффин в прошлом сезоне за "Днепр-1" провел 1 матч в УПЛ, а в основном выступал в первенстве U-21 (17 матчей, 1 гол).

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В статье: Чемпионат Шотландии СК Днепр-1 Гриффин Сабатини Днепр-1
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Источник:
Дніпро-1

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