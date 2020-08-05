Днепр-1 отдал швейцарского легионера в аренду в Шотландию
С тамошней третьей по силе лиги
Швейцарский 21-летний полузащитник СК "
Читайте такжеДнепр-1 - Ворскла 3:0. Обзор матча и видео голов
Эта команда в сезоне 2019/20 заняла третье место в третьем по силе дивизионе чемпионата страны (League One).
Гриффин в прошлом сезоне за "Днепр-1" провел 1 матч в УПЛ, а в основном выступал в первенстве U-21 (17 матчей, 1 гол).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Дніпро-1
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...