Днепр-1 отдал швейцарского легионера в аренду в Шотландию

Швейцарский 21-летний полузащитник СК " Днепр-1 " Гриффин Сабатини следующий сезон проведет на условиях аренды в шотландском клубе "Ейрдрионианс".

Эта команда в сезоне 2019/20 заняла третье место в третьем по силе дивизионе чемпионата страны (League One).

Гриффин в прошлом сезоне за "Днепр-1" провел 1 матч в УПЛ, а в основном выступал в первенстве U-21 (17 матчей, 1 гол).