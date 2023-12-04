Уругвайский нападающий Луис Суарес высказался о своем будущем
Нападающий Гремио поделился мыслями о своем будущем
Фото: Gremio/ Автор - Lucas Uebel
Уругвайский нападающий "Гремио" Луис Суарес поделился мыслями о своем будущем. Напомним, 31 декабря у 36-летнего футболиста заканчивается контракт с бразильским клубом.
"Я чувствую боль, мое тело говорит за меня. Я хочу получить удовольствие, а затем все решить для себя после долгой карьеры. Мне нужно отдохнуть, насладиться временем с семьей... а потом судьба подскажет, где я буду в будущем", - приводит слова Суареса журналист Фабрицио Романо.
Суарес перешел в "Гремио" на правах свободного агента из уругвайского клуба "Насьональ" в начале 2023 года. В этом сезоне форвард является лучшим бомбардиром команды с 24 голами в 52 матчах во всех турнирах. За тур до конца чемпионата "Гремио" занимает четвертое место в бразильской серии A.
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