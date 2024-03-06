В Карпатах не исключают возможность подписания бывшего форварда Полесья
Ариэльсон еще не прибыл в расположение львовян
polissyafc.com
Сегодня стало известно, что житомирское "Полесье"
Латиноамериканец присоединился к "волкам" летом прошлого года на правах аренды и провел в украинской команде первую часть текущего сезона. Права на 19-летнего форварда принадлежат бразильскому "Крузейро".
Вчера в СМИ появилась информация, что Ариэлсьон
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Журналист UA-Football Владислав Личик связался с исполнительным директором "львов" Андреем Богдановичем Тлумаком, чтобы взять комментарий по этому поводу.
"Пока еще нет 100% информации. Футболист (прим. - Ариэльсон) еще не прибыл в расположение клуба. Так, что я не могу вам сказать на 100%, есть ли он. Вот когда он приедет, тогда будем общаться. Я знаю, что там какие-то разговоры идут, но на сегодняшний день еще не могу ничего сказать - есть ли он, или его нет.
Команда сейчас находится на сборах в Ужгороде, без этого футболиста. Во-первых есть люди, которые этим занимаются. Непосредственно за трансферы отвечает Мирон Богданович. Также у нас есть трансферный директор Глеб Корниенко, которым этим вопросом занимается.
Поэтому пока вообще ничего не могу сказать. Потому что если этим трансфером занимаются, то занимаются Маркевич и Корниенко", - рассказал исполнительный директор ФК "Карпаты".
Ариельсон Сампайо провел в футболке "Полесья" 16 матчей, в которых записал в свой актив 1 забитый мяч и 2 ассиста.
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