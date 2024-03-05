  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Карпаты согласовали покупку бразильского легионера
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты согласовали покупку бразильского легионера

Первая лига

Это будет аренда с опцией выкупа

Карпаты согласовали покупку бразильского легионера

polissyafc.com

Новина українською

Сегодня, 5 марта "Карпаты" согласовали с бразильским клубом "Крузейро" условия сотрудничества с нападающим Ариэльсоном, который принадлежит этому клубу. Об этом утверждает Sport.ua.

По информации источника, это будет полугодовая аренда с опцией выкупа.

Латиноамериканец завтра утром должен появиться в расположении львовян на закарпатском сборе и ему останется лишь пройти медосмотр.

Издание пишет, что в команде появится еще один легионер – французский полузащитник Джаред Хаса, транзитом через Будапешт приедет в Ужгород 6 марта вечером.

Напомним, что первую половину сезона Ариэльсон провел в аренде в "Полесье". За полгода в житомирском клубе бразилец сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Житомиряне отказались продлевать аренду форварда.

Ранее сообщалось, что на игрока претендовал "Днепр-1".

По теме
yellow-arrow
Экс-хавбек Руха объяснил, почему решил перейти в Левый берег
yellow-arrow
ФСК Мариуполь объявил о переходе еще двух игроков
yellow-arrow
Украинский игрок, который ушел из Руха, уже нашел себе новый клуб
Крузейро (Белу-Оризонти) Полесье (Житомир) Карпаты (Львов) Ариэльсон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости