Карпаты согласовали покупку бразильского легионера

Сегодня, 5 марта "Карпаты" согласовали с бразильским клубом "Крузейро" условия сотрудничества с нападающим Ариэльсоном, который принадлежит этому клубу. Об этом утверждает Sport.ua.

По информации источника, это будет полугодовая аренда с опцией выкупа.

Латиноамериканец завтра утром должен появиться в расположении львовян на закарпатском сборе и ему останется лишь пройти медосмотр.

Издание пишет, что в команде появится еще один легионер – французский полузащитник Джаред Хаса, транзитом через Будапешт приедет в Ужгород 6 марта вечером.

Напомним, что первую половину сезона Ариэльсон провел в аренде в "Полесье". За полгода в житомирском клубе бразилец сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Житомиряне отказались продлевать аренду форварда.

Ранее сообщалось, что на игрока претендовал "Днепр-1".