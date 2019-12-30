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Владислав Мудрик: В сборной живу в одной комнате с горняком Михаилом Мудриком

Юношеские сборные Украины
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Забавное стечение обстоятельств

Владислав Мудрик: В сборной живу в одной комнате с горняком Михаилом Мудриком
Новина українською

Защитник юношеской команды "Карпат" и сборной Украины U-19 Владислав Мудрик рассказал о внутренней кухне в команде Олега Кузнецова.

- Юношеская сборная Украины пробилась в элит-раунд, где сыграет в марте. С какими эмоциями традиционно едешь в расположение команды Олега Кузнецова?

- Всегда с позитивом. Олег Кузнецов был великим футболистом, в свое время был номинирован на "Золотой мяч". К тому же он был защитником и полностью отдавался на поле. Уже как тренер, Олег Владимирович закладывает такие черты у своих подопечных.

- Кроме нескольких игроков "Карпат", в лагерь "сине-желтой" команды традиционно отправляются представители "Шахтера", "Динамо" и "Днепра". Какие отношения в коллективе?

- У нас отличные отношения. По натуре я такой человек, который не любит быть один, поэтому общий язык нахожу со всеми. С первого раза очень хорошо подружился со всеми. В комнате, например, живу с "горняком" Михаилом Мудриком.

- Как вас идентифицируют в коллективе?

- Его называют Михаилом, а меня "мУра". И футболисты, и даже тренеры.

- Жребий определил Украины в элит-раунде в соперники Англию, Данию и Латвию. Будет интересно?

- Сразу после жеребьевки мы очень активно начали обсуждать результаты в нашем общем чате в WhatsApp. Однозначно, нас ждут тяжелые противостояния. Из группы выходит лишь одна команда, поэтому, думаю, главным оппонентом для нас будут англичане. Во всяком случае надо будет приложить немало усилий.

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В статье: Украина U-19 Михаил Мудрик Владислав Мудрик
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Источник:
ФК Карпаты

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