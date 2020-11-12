Сборная Украины U-19 при жеребьёвке квалификации Евро-2022 будет в первой корзине
Всего сформировано 4 корзины
9 декабря состоится церемония жеребьевки отборочного раунда чемпионата Европы-2022 среди юношей до 19 лет.
Во время этой церемонии юношеская сборная Украины U-19 (сейчас она U-18, игроки 2003 года рождения, главный тренер - Александр Петраков) будет находиться в корзине А.
Участники сформировали четыре корзины по рейтингу УЕФА.
Первая корзина: Украина, Франция, Англия, Италия, Нидерланды, Чехия, Испания, Германия, Украина, Ирландия, Норвегия, Турция, Австрия и Хорватия.
Вторая корзина: Греция, Бельгия, Швеция, Сербия, Польша, Шотландия, Израиль, Болгария, Венгрия, Румыния, Дания, Словения, Грузия.
Третья корзина: Россия, Финляндия, Швейцария, Босния и Герцеговина, Кипр, Уэльс, Латвия, Исландия, Азербайджан, Северная Македония, Северная Ирландия, Беларусь, Армения.
Четвертая корзина: Черногория, Косово, Мальта, Албания, Казахстан, Андорра, Люксембург, Молдова, Эстония, Фарерские о-ва, Литва, Гибралтар, Сан-Марино.
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