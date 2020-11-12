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Сборная Украины U-19 при жеребьёвке квалификации Евро-2022 будет в первой корзине

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Всего сформировано 4 корзины

Сборная Украины U-19 при жеребьёвке квалификации Евро-2022 будет в первой корзине
Новина українською

9 декабря состоится церемония жеребьевки отборочного раунда чемпионата Европы-2022 среди юношей до 19 лет.

Во время этой церемонии юношеская сборная Украины U-19 (сейчас она U-18, игроки 2003 года рождения, главный тренер - Александр Петраков) будет находиться в корзине А.

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Участники сформировали четыре корзины по рейтингу УЕФА.

Первая корзина: Украина, Франция, Англия, Италия, Нидерланды, Чехия, Испания, Германия, Украина, Ирландия, Норвегия, Турция, Австрия и Хорватия.

Вторая корзина: Греция, Бельгия, Швеция, Сербия, Польша, Шотландия, Израиль, Болгария, Венгрия, Румыния, Дания, Словения, Грузия.

Третья корзина: Россия, Финляндия, Швейцария, Босния и Герцеговина, Кипр, Уэльс, Латвия, Исландия, Азербайджан, Северная Македония, Северная Ирландия, Беларусь, Армения.

Четвертая корзина: Черногория, Косово, Мальта, Албания, Казахстан, Андорра, Люксембург, Молдова, Эстония, Фарерские о-ва, Литва, Гибралтар, Сан-Марино.

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В статье: Украина U-19
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Очманілий Заєць (Odessa)
12.11.2020 в 20:41
Грузія - у другому кошику. Молодці!
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Siren05 (Мариуполь)
12.11.2020 в 20:31
Да в первой корзине кроме Украины находится ещё какая-то Украина. Однако...
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