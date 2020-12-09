Сборная Украины U-17 узнала соперников по отборочному раунду Евро-2021/2022

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы-2021/2022 среди юношеских сборных U-17.

В церемонии приняли участие 52 национальные сборные. Сборная Украины U-17 (сейчас она U-16, игроки 2005 года рождения, тренер - Олег Кузнецов) во время жеребьевки находилась в корзине В.

Жребий отправил сине-желтых в группу 11. Там они будут соревноваться с командами Португалии, Уэльса и Казахстана.

Хозяева мини-турниров отборочного раунда Евро-2021/2022 определятся позже.

Матчи этой стадии пройдут в период с 1 июля по 16 ноября 2021 года. В элитный раунд квалификации выйдут по две сильнейшие сборные из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места по результатам встреч с первыми и вторыми сборными своей четверки.

Сборная Израиля на правах хозяина Евро-2021/2022 получила автоматическую путевку в финальную стадию турнира, которая пройдет в мае 2022 года. Сборные Нидерландов и Испании получили прямые пропуска в элит-раунд квалификации, который состоится весной 2022 года.