Езерский: Много игроков сборной U-19 уже стучатся в двери команд УПЛ
Тренеры сборных команд также отправились в Турцию
Главный тренер сборной Украины U-19 Владимир Езерский в интервью ТК "Футбол" рассказал о
"Получилось так, что мы почти полтора года не собирались. За такой большой период много чего поменялось. Если в этом году состоится квалификация, а это станет известно через несколько дней, нам нужно будет собрать всю информацию.
Много игроков уже стучатся в двери команд Премьер-Лиги и команд U-21. Они здесь (в Турции) задействованы во всех матчах и как раз есть возможность посмотреть все матчи и отобрать кандидатов", - сказал Езерский.
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Источник:ТК Футбол
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