Езерский: Много игроков сборной U-19 уже стучатся в двери команд УПЛ

Главный тренер сборной Украины U-19 Владимир Езерский в интервью ТК "Футбол" рассказал о своей работе во время сборов клубов в Турции .

"Получилось так, что мы почти полтора года не собирались. За такой большой период много чего поменялось. Если в этом году состоится квалификация, а это станет известно через несколько дней, нам нужно будет собрать всю информацию.

Много игроков уже стучатся в двери команд Премьер-Лиги и команд U-21. Они здесь (в Турции) задействованы во всех матчах и как раз есть возможность посмотреть все матчи и отобрать кандидатов", - сказал Езерский.