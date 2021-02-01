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Езерский: Много игроков сборной U-19 уже стучатся в двери команд УПЛ

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Тренеры сборных команд также отправились в Турцию

Езерский: Много игроков сборной U-19 уже стучатся в двери команд УПЛ
Новина українською

Главный тренер сборной Украины U-19 Владимир Езерский в интервью ТК "Футбол" рассказал о своей работе во время сборов клубов в Турции.

"Получилось так, что мы почти полтора года не собирались. За такой большой период много чего поменялось. Если в этом году состоится квалификация, а это станет известно через несколько дней, нам нужно будет собрать всю информацию.

Много игроков уже стучатся в двери команд Премьер-Лиги и команд U-21. Они здесь (в Турции) задействованы во всех матчах и как раз есть возможность посмотреть все матчи и отобрать кандидатов", - сказал Езерский.

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В статье: Владимир Езерский Украина U-19
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Источник:
ТК Футбол

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