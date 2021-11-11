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Благодаря личным контактам. Езерский отправился на стажировку в Барселону и Валенсию

Юношеские сборные Украины
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Полезное дело

Благодаря личным контактам. Езерский отправился на стажировку в Барселону и Валенсию

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

В октябре главные тренеры молодежной и юниорской сборной Украины, соответственно, Руслан Ротань и Владимир Езерский были в столице Испании - Mадриде, участниками семинара, организованного УЕФА.

При этом, Владимир Езерский 11 ноября снова отправляется в Испанию, только теперь – в Барселону.

Благодаря личным контактам ближайшие дни он проведет в расположении именитых местных клубов - "Барселона" и "Валенсия", где будет изучать организацию работы в академиях, а также побывает на тренировках основных команд.

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В статье: Владимир Езерский
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