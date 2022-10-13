Известно, где и когда сборная Украины U-19 проведет матчи отбора Евро-2023
Мини-турнир пройдет с 17 по 23 ноября
Фото: пресс-служба УАФ
Определены даты, время и места проведения поединков отбора чемпионата Европы 2023 с участием юношеской сборной Украины U-19 (игроки 2004 года рождения).
Подопечные Сергея Нагорняка попали в группу 3, где встретятся с командами Швеции, Кипра и Косово. Мини-турнир будет проходить с 17 по 23 ноября 2022 года в шведских городах Норрчепинг (стадион "Остготапортен") и Линчепинг ("Линчепинг Арена").
Евро-2023 (U-19). Квалификационный раунд. Группа 3
17.11.2022
Украина - Косово (15.00)
Кипр - Швеция (20.30)
20.11.2022
Украина - Кипр (15.00)
Швеция - Косово (20.30)
23.11.2022
Косово - Кипр (20.00)
Швеция - Украина (20.00)
Время начала матчей – киевское.
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