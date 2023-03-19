Тренер сборной U-19: Больше всего я волнуюсь за первую игру против Люксембурга

Главный тренер юношеской сборной Украины (U-19) Сергей Нагорняк поделился мыслями перед поединками против Люксембурга, Дании и Испании в рамках элитного раунда отбора к Евро-2023.

— Сергей Николаевич, как выглядят планы подготовки вашей сборной к элит-раунду отбора чемпионата Европы?

— 19 марта мы отправляемся из Киева в неполном составе, других футболистов будем подбирать по дороге, кто-то достанется места самостоятельно. 20 числа утром из Будапешта мы вылетим в Испанию. 21-го – предыгровая тренировка, а на следующий день – старт в элит-раунде. На подготовку к турниру времени нет вообще, поэтому снова будем исходить из той ситуации, в которой находимся. Однако для меня самое неприятное — травмы некоторых исполнителей.

— Кто именно не сможет помочь?

— В первую очередь, это Егор Ярмолюк. А также Евгений Пастух и Олег Федор.

— В списке есть новое имя, Никита Александров…

— У нас есть проблема с нападающими. По сути, есть только Игорь Горбач. Даниэль Кивинда только приступил к тренировкам после сложной травмы, поэтому сейчас говорить о нем как о потенциальном кандидате в сборную не стоит. Как ни искал, но соответствующих кандидатур не было даже среди младшего возраста. Мне посоветовали посмотреть на Никиту Александрова, которого я помнил еще из "Динамо". С началом войны он уехал в Испанию и сейчас выступает за "Ривас Мадрид". Увидим, что являет собой этот исполнитель.

— Познакомились с будущими соперниками по группе?

— Люксембург вышел в элит-раунд, а это о многом говорит, Дания всегда была неуступчивым оппонентом, а Испанию и представлять не нужно. Сравнивая ее состав в квалификации Евро и сейчас в товарищеских матчах, можно сказать, что у испанцев пять сборных этого возраста, столь велик выбор у их главного тренера.

— Однако у сборной Украины задачи максимальные?

— Бесспорно. Иного не дано. Да, обстоятельства против нас, но я верю в свою команду. Больше всего я волнуюсь за первую игру против Люксембурга, поскольку неизвестно, как наши футболисты перенесут такую длительную дорогу.