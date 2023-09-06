  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Езерский: После обстрелов Киева некоторые родители не пустили своих детей в Украину
В тренде

Езерский: После обстрелов Киева некоторые родители не пустили своих детей в Украину

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Тренер сборной Украины U-17 - о предстоящем сборе

Езерский: После обстрелов Киева некоторые родители не пустили своих детей в Украину

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Владимир Езерский уверен, что предстоящий сбор будет очень полезным для становления молодой команды.

Во время тренировочного сбора сине-желтые сыграют четыре спарринга.

"Этот сбор, опять-таки, будет ознакомительным. Нами была вызвана небольшая группа футболистов из зарубежных клубов. Но после последних обстрелов Киева некоторые родители не пустили своих детей в Украину. Поэтому были сделаны замены, вызвали ребят из резервного списка.

К сожалению, ДЮФЛ полностью еще не функционирует, но проходят региональные турниры, и именно благодаря им мы стараемся проводить нынешнюю селекцию.

Интересно, что контрольные матчи на этом сборе мы будем играть против команд, в которых также есть потенциальные футболисты нашей сборной. Будет возможность понаблюдать и за ними.

Также я хотел бы выразить благодарность руководству УАФ, что удалось организовать такой сбор. Уверен, что для становления молодой команды эта работа будет очень полезной", - сказал Езерский.

По теме
yellow-arrow
Стал известен состав сборной Украины U-17 на сбор в Киеве
yellow-arrow
Юношеская сборная Украины по футзалу уступила в первом матче Евро-2023
yellow-arrow
Юношеская cборная Украины U-19 сыграет на турнире в Южной Корее
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Езерский Украина U-17
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде