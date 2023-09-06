Езерский: После обстрелов Киева некоторые родители не пустили своих детей в Украину

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Владимир Езерский уверен, что предстоящий сбор будет очень полезным для становления молодой команды.

Во время тренировочного сбора сине-желтые сыграют четыре спарринга.

"Этот сбор, опять-таки, будет ознакомительным. Нами была вызвана небольшая группа футболистов из зарубежных клубов. Но после последних обстрелов Киева некоторые родители не пустили своих детей в Украину. Поэтому были сделаны замены, вызвали ребят из резервного списка.

К сожалению, ДЮФЛ полностью еще не функционирует, но проходят региональные турниры, и именно благодаря им мы стараемся проводить нынешнюю селекцию.

Интересно, что контрольные матчи на этом сборе мы будем играть против команд, в которых также есть потенциальные футболисты нашей сборной. Будет возможность понаблюдать и за ними.

Также я хотел бы выразить благодарность руководству УАФ, что удалось организовать такой сбор. Уверен, что для становления молодой команды эта работа будет очень полезной", - сказал Езерский.