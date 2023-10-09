Хавбек Бенфики будет выступать за юношескую сборную Украины U-17

Этнический украинец, сын эмигрантов из Украины Андре Вакалюк, который выступает за "Бенфику" U-17, может быть заигран за юношеские сборные Украины.

Как сообщает Sport.ua, в услугах полузащитника заинтересован тренер сборной Украины 2007 года Владимир Езерский.

Отмечается, что сам парень, как и его родители, согласны выступать за сборную Украины.

Вакалюк родился уже в Португалии, является воспитанником "Бенфики", выступает за команду U-17. Сейчас парень оформляет украинское гражданство, однако этот процесс может занять несколько мемсяцев, и поэтому парень не поможет сборной Украины на первом этапе квалификации к Евро U-17.

Тренерский штаб надеется, что футболист наденет желто-синюю футболку уже в следующем раунде квалификации в 2024 году.

Андре действует на позиции центрального полузащитника. В Академии "Бенфики" с 2018 года. Был одним из кандидатов в сборную Португалии 2007 года рождения.

С 15 по 21 октября сборная Украины 2007 года рождения проведет первый раунд квалификации к Евро U-17. Среди соперников команды Германии, Финляндии и Лихтенштейна (хозяин соревнований). Две лучшие сборные квалифицируются в элит-раунд.