Хавбек Бенфики будет выступать за юношескую сборную Украины U-17
Андре Вакалюк уже оформляет украинский паспорт
Бенфика
Этнический украинец, сын эмигрантов из Украины Андре Вакалюк, который выступает за "Бенфику" U-17, может быть заигран за юношеские сборные Украины.
Как сообщает Sport.ua, в услугах полузащитника заинтересован тренер сборной Украины 2007 года Владимир Езерский.
Отмечается, что сам парень, как и его родители, согласны выступать за сборную Украины.
Вакалюк родился уже в Португалии, является воспитанником "Бенфики", выступает за команду U-17. Сейчас парень оформляет украинское гражданство, однако этот процесс может занять несколько мемсяцев, и поэтому парень не поможет сборной Украины на первом этапе квалификации к Евро U-17.
Тренерский штаб надеется, что футболист наденет желто-синюю футболку уже в следующем раунде квалификации в 2024 году.
Андре действует на позиции центрального полузащитника. В Академии "Бенфики" с 2018 года. Был одним из кандидатов в сборную Португалии 2007 года рождения.
С 15 по 21 октября сборная Украины 2007 года рождения проведет первый раунд квалификации к Евро U-17. Среди соперников команды Германии, Финляндии и Лихтенштейна (хозяин соревнований). Две лучшие сборные квалифицируются в элит-раунд.
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