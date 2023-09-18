Езерский: Нужно понимать нынешние реалии по футболистам игроков U-17 и младшим

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Владимир Езерский рассказал о подготовке команды к квалификации Евро-2024 – сентябрьском сборе, который проходил на На НТК им. В. Банникова.

"Прежде всего, я благодарен УАФ за то, что в такое время этот сбор вообще удалось провести. У нас были хорошие условия для полноценной работы.

Наша сборная готовится к квалификационному раунду чемпионата Европы, и нужно понимать нынешние реалии по футболистам нашего возраста и младшим. Трудно делать селекцию, оценивать готовность и уровень игроков, поскольку соревнования ДЮФЛ только начинаются, и происходит это преимущественно на региональном уровне. Поэтому я рад, что во время тренировочного процесса нам удалось провести четыре спарринга, они были очень полезны, поскольку в составах соперников также выступало немало кандидатов в нашу сборную.

Радует, что в этих матчах удалось задействовать не только футболистов "Динамо" и "Шахтера", но и других команд из разных регионов. И могу сказать, что минимум пять-шесть игроков из этого состава могут помочь сборной Украины в квалификационном раунде Евро.

Конечно, нам крайне не хватает таких встреч с ребятами. К примеру, сборная Германии этого возраста провела уже около 40 поединков, чуть меньше сыграла команда Финляндии. В то же время, мы понимаем реальность и пытаемся выходить из этой ситуации. По итогам прошедшего собрания мы должны правильно определиться с составом на официальные матчи, которые ждут наш коллектив уже в октябре", – сказал Езерский.