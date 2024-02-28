В том числе и новичок Реала Волошин. Новый тренер сборной U-17 назвал состав на матчи отбора Евро-2024
Список Юрия Мороза на матчи элит-раунда отбора Евро-2024
Фото: пресс-служба УАФ
Стал известен состав юношеской сборной Украины U-17 на поединки элит-раунда квалификации Евро-2024.
Отметим, что недавно новым тренером Юрий Мороз, который вызвал на эти матчи следующий игроков.
Вратари: Александр Харечко ("Рух"), Назар Макаренко ("Днепр-1"), Илья Волошин ("Реал", Испания).
Защитники: Кирилл Дигтярь ("Металлист"), Алексей Рыбак, Демьян Третьяк (оба — "Динамо"), Евгений Рябоконь ("Словацко", Чехия), Никита Шелекета, Егор Данковский (оба — "Шахтер"), Дмитрий Стрильчук ("Бавария", Германия).
Полузащитники: Назар Бондарь ("Рух"), Александр Драган ("Аталанта", Италия), Евгений Гармаш ("Шахтер"), Богдан Оличенко ("Бавария", Германия), Владимир Озимай, Павел Люсин, Богдан Редушко (все — "Динамо"), Али Халилов ("Днепр-1").
Нападающие: Дмитрий Богданов ("Динамо" Дрезден, Германия), Иван Денисов ("Рух"), Артем Степанов ("Байер", Германия).
Напомним, что в своей группе украинцы сыграют с Грецией, Швейцарией и Словакией. Сам мини-турнир пройдет 6—12 марта в Греции.
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