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В том числе и новичок Реала Волошин. Новый тренер сборной U-17 назвал состав на матчи отбора Евро-2024

Юношеские сборные Украины

Список Юрия Мороза на матчи элит-раунда отбора Евро-2024

В том числе и новичок Реала Волошин. Новый тренер сборной U-17 назвал состав на матчи отбора Евро-2024

Фото: пресс-служба УАФ

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Стал известен состав юношеской сборной Украины U-17 на поединки элит-раунда квалификации Евро-2024.

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Отметим, что недавно новым тренером Юрий Мороз, который вызвал на эти матчи следующий игроков.

Вратари: Александр Харечко ("Рух"), Назар Макаренко ("Днепр-1"), Илья Волошин ("Реал", Испания).

Защитники: Кирилл Дигтярь ("Металлист"), Алексей Рыбак, Демьян Третьяк (оба — "Динамо"), Евгений Рябоконь ("Словацко", Чехия), Никита Шелекета, Егор Данковский (оба — "Шахтер"), Дмитрий Стрильчук ("Бавария", Германия).

Полузащитники: Назар Бондарь ("Рух"), Александр Драган ("Аталанта", Италия), Евгений Гармаш ("Шахтер"), Богдан Оличенко ("Бавария", Германия), Владимир Озимай, Павел Люсин, Богдан Редушко (все — "Динамо"), Али Халилов ("Днепр-1").

Нападающие: Дмитрий Богданов ("Динамо" Дрезден, Германия), Иван Денисов ("Рух"), Артем Степанов ("Байер", Германия).

Напомним, что в своей группе украинцы сыграют с Грецией, Швейцарией и Словакией. Сам мини-турнир пройдет 6—12 марта в Греции.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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