Наставник сборной Украины U-19 признался, планирует ли вызывать Кревсуна на ближайшие матчи

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко объяснил, как происходят поиски молодых футболистов.

- Две недели до официальных матчей осталось. Вы уже определились с тренерским штабом. Будут ли неожиданности от вас в заявке команды?

- Я не знаю, что такое неожиданности. Для кого неожиданности? Мы смотрим на многих игроков и те ребята, которые уже играют за первую команду, хотя это редкие случаи. Но такие игроки есть. Многие игроки тренируются с первой командой, а это уже совсем другой уровень. Есть футболисты, которые выступают в Первой лиге Украины. Уровень чемпионата U-19 отличается от этих соревнований. Здесь хотелось бы более конкурентной среды. Но есть и обратная сторона, потому что многие ребята играют и за рубежом за команды U-21.

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- Много было скандалов вокруг сборной и Даниила Кревсуна. Олег Кузнецов тогда сказал, что не может уследить за всеми футболистами по миру. Как вы планируете решать этот вопрос, чтобы никого не потерять и не пропустить?

- Даже если он играет где-то в Германии, то это трудно найти. Ну хорошо, Дортмунд, играет в Юношеской лиге УЕФА, бывший игрок "Шахтера". Здесь не было проблемой его найти. Но вы даже не представляете, какое количество украинских игроков сейчас выступает за рубежом. В Испании играют в третьей лиге. И это очень нормальный уровень, играть там за U-19. И за всеми надо следить, потому что они очень быстро прогрессируют. Это трудно, но нужно искать, разговаривать и как-то узнавать информацию. Ну это не так, что ты не можешь узнать, если тебе кто-то не позвонит. С игроками, которые играют уже на хороших уровнях - это просто.

Многие игроки уехали, например, из Херсона. О нем никто ничего не знал. Два года уже прошло, он вырос, спрогрессировал и стал сильным игроком. Я знаю, что в Германии человек 20 играет. Поэтому за кем можно - следим. С Кревсуном понятно, его вызвали, он играет за U-19 в "Борруссии". Но это не значит, если игрок играет в Германии или Испании, что это сразу игрок для сборной. Могут здесь быть и более сильные ребята. Но нужно смотреть всех и следить за всеми, кто играет за рубежом. Это действительно так.

- Если конкретно о Данииле Кревсуне. Он заслуживал свой вызов тогда и заслуживает ли сейчас?

- Слушайте, я никогда не буду давать такую оценку. В этом возрасте футболист в точке А и точке Б - это могут быть разные игроки. Здесь нельзя говорить, что нужно или не нужно. Вы могли себе представить, что Виктор Цуканов из "Шахтера" в 18 лет будет игроком ротации основной команды? Полгода назад, когда он играл еще за U-19, думали такое? Нет! Так можно сказать о любом игроке, прогресс происходит очень быстро. Сейчас Кревсун игрок хорошего уровня, он играет постоянно, играл в Юношеской лиге УЕФА. И он заслуживает вызываться в сборную Украины U-19. Сейчас он очень достойный игрок, как для своего возраста. А что было? Ну я этого не видел. Говорят, он очень быстро спрогрессировал, - сказал Михайленко.