Обыграли на выезде Грецию. Украина U-17 с победы начала элит-раунд отбора Евро-2024
Но матч получился непростой
uaf.ua
Юношеская сборная Украины U-17 начала борьбу в элит-раунде отбора Евро-2024. 6 марта наша сборная на выезде обыграла Грецию.
Первый тайм проходил с преимуществом греков, однако после перерыва течение игры изменилось. Решающим фактором стало удаление грека Мокрис, который получил вторую желтую.
В большинстве сборная Украины перехватила инициативу и смогла реализовать свое преимущество. На 75-й минуте Редушко с передачи Драгана открыл счет, а позже Богданов реализовал пенальти.
Следующий матч наши юноши проведут 9 марта против Швейцарии.
Также отметим, что в параллельном матче группы Словакия обыграла Швейцарию 2:1.
Греция (U-17) - Украина (U-17) 0:2
Голы: Редушко (75), Богданов (80, с пенальти)
Удален: Мокрис (51, Греция)
Украина (U-17): Макаренко, Шелекета, Третьяк, Дегтярь, Стрельчук (Рыбак, 85), Оличенко (Драган, 73), Озимай (Халилов, 89), Редушко, Богданов, Степанов (Денисов, 46), Бондарь (Гармаш, 73)
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