Обыграли на выезде Грецию. Украина U-17 с победы начала элит-раунд отбора Евро-2024

Юношеская сборная Украины U-17 начала борьбу в элит-раунде отбора Евро-2024. 6 марта наша сборная на выезде обыграла Грецию.

Первый тайм проходил с преимуществом греков, однако после перерыва течение игры изменилось. Решающим фактором стало удаление грека Мокрис, который получил вторую желтую.

В большинстве сборная Украины перехватила инициативу и смогла реализовать свое преимущество. На 75-й минуте Редушко с передачи Драгана открыл счет, а позже Богданов реализовал пенальти.

Следующий матч наши юноши проведут 9 марта против Швейцарии.

Также отметим, что в параллельном матче группы Словакия обыграла Швейцарию 2:1.

Греция (U-17) - Украина (U-17) 0:2

Голы: Редушко (75), Богданов (80, с пенальти)

Удален: Мокрис (51, Греция)

Украина (U-17): Макаренко, Шелекета, Третьяк, Дегтярь, Стрельчук (Рыбак, 85), Оличенко (Драган, 73), Озимай (Халилов, 89), Редушко, Богданов, Степанов (Денисов, 46), Бондарь (Гармаш, 73)