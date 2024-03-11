Тренер Украины U-19: Нужно настроить подопечных на тот футбол, который должен дать результат

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал о подготовке команды к элит-раунду.

С 20-го по 26 марта юношеская команда будет участвовать в элит-раунде Евро-2024 (U-19). Чтобы пробиться в финальную часть чемпионата Европы, сине-желтым необходимо занять первое место в соперничестве со сборными Швейцарии, Северной Македонии и Латвии. Хозяином мини-турнира будет Северная Македония, поединки квартета будут проходить в Скопье на стадионах Makedonija Gjorce Petrov и FFM Training Centre.

- Дмитрий, как проходило заочное знакомство с вашими подопечными?

- Я многим ребятам звонил, списывался, к тому же у нас есть аналитическая группа, которая была на квалификационном раунде Евро, поэтому о способностях футболистов мне известно много. Также была возможность посмотреть на тех игроков, которые ранее были травмированы.

- По иностранцам, которых в команде пятеро, информации достаточно?

- Да. Мне сбрасывали ссылки на поединки, в которых эти футболисты участвовали, тренеры делились фитнес-данными, и сам я разговаривал с ребятами.

- Не можем не спросить вас о сыне Андрея Шевченко, Кристиане. Благодаря каким качествам он обратил на себя внимание?

- Этот футболист выступает в сильном чемпионате - я не думаю, что будут возникать какие-то вопросы относительно конкурентности английского первенства. Кристиан там играет и забивает, отличившись в последних семи матчах семь раз. Он прошел академию "Челси", а это также говорит о знаке качества игрока.

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- Для вас грядущий турнир дебютный как для наставника сборной. Волнение присутствует?

- Есть небольшое возбуждение, потому что эта работа отличается от клубной. Большую часть времени приходится проводить у монитора компьютера, просматривая потенциальных кандидатов в сборную. Жду не дождусь, чтобы встретиться с командой. Предстоящий турнир скоротечный, всего три матча, и времени на подготовку мало. Нет возможности что-то наигрывать - нужно прежде всего убедить подопечных, настроить их на тот футбол, который должен дать результат.

- Что скажете о будущих соперниках, Швейцарии, Северной Македонии и Латвии, есть ли среди них фаворит?

- Думаю, это Швейцария. Квалификационный раунд, в котором швейцарцы обошли Италию и Швецию, тому подтверждение. Но у нас есть информация по всем соперникам. Важно хорошо подготовиться, в футболе нет ничего невозможного.

- Сборная Украины находится в статусе темной лошадки?

- Украина - футбольная нация. Сейчас в связи с российской агрессией у нас нет возможности проводить товарищеские матчи, в отличие от других сборных. Но у нас есть характер, желание побеждать, а это тоже много значит, поэтому наша команда тоже находится в статусе одного из кандидатов на попадание в финальную часть чемпионата Европы, - сказал Михайленко.