Защитник сборной U-19: Считаю, что у нас хорошо подобранная команда

Защитник юношеской сборной Украины U-19 Даниил Кревсун поделился ожиданиями от матче отбора элит-раунда Евро-2024.

"Очень рад впервые приехать в сборную – для меня это что-то новое. Буду делать все от меня зависящее для команды. Немножко было тяжеловато, но это первая тренировка.

Я считаю, что у нас хорошо подобранная команда, мы можем добиваться наибольших высот. Все соперники сильны, мы будем настраиваться на каждого все равно. У нас одно стремление – победить в этой группе", - сказал Кревсун.