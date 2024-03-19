Защитник сборной U-19: Считаю, что у нас хорошо подобранная команда
Сборная поборется за выход на Евро
uaf.ua
Защитник юношеской сборной Украины U-19 Даниил Кревсун поделился ожиданиями от матче отбора элит-раунда Евро-2024.
"Очень рад впервые приехать в сборную – для меня это что-то новое. Буду делать все от меня зависящее для команды. Немножко было тяжеловато, но это первая тренировка.
Я считаю, что у нас хорошо подобранная команда, мы можем добиваться наибольших высот. Все соперники сильны, мы будем настраиваться на каждого все равно. У нас одно стремление – победить в этой группе", - сказал Кревсун.
Напомним, что для того, чтобы пробиться в финальную часть чемпионата Европы, сине-желтым необходимо занять первое место в соперничестве со сборными Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.
Хозяин мини-турнира – Северная Македония, поединки квартета пройдут в Скопье.
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