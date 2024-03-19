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Защитник сборной U-19: Считаю, что у нас хорошо подобранная команда

Юношеские сборные Украины
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Сборная поборется за выход на Евро

Защитник сборной U-19: Считаю, что у нас хорошо подобранная команда

uaf.ua

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Защитник юношеской сборной Украины U-19 Даниил Кревсун поделился ожиданиями от матче отбора элит-раунда Евро-2024.

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"Очень рад впервые приехать в сборную – для меня это что-то новое. Буду делать все от меня зависящее для команды. Немножко было тяжеловато, но это первая тренировка.

Я считаю, что у нас хорошо подобранная команда, мы можем добиваться наибольших высот. Все соперники сильны, мы будем настраиваться на каждого все равно. У нас одно стремление – победить в этой группе", - сказал Кревсун.

Напомним, что для того, чтобы пробиться в финальную часть чемпионата Европы, сине-желтым необходимо занять первое место в соперничестве со сборными Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.

Хозяин мини-турнира – Северная Македония, поединки квартета пройдут в Скопье.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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