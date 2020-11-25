Фантастическим мячом за Динамо U-19 отличился сын Андрея Тлумака
С острого угла
18-летний полузащитник Юрий Тлумак, сын вратаря-легенды "Карпат", а сегодня тренера Андрея Тлумака, летом свободным агентом перешел из львовского клуба к
В матче со сверстниками из "Ингульца" U-19 он устроил слаломный проход по правому флангу почти от углового во вратарскую и прошел трех соперников.
А когда еще двое игроков "Ингульца" U-19 бросились блокировать Юрия, он с острого угла ударил и ...забил гол!
К слову, это был победный мяч на 75 минуте в поединке, в котором "Динамо" победило на выезде со счетом 3:2.
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