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Фантастическим мячом за Динамо U-19 отличился сын Андрея Тлумака

U-19
(1 голосов)

С острого угла

Фантастическим мячом за Динамо U-19 отличился сын Андрея Тлумака
Новина українською

18-летний полузащитник Юрий Тлумак, сын вратаря-легенды "Карпат", а сегодня тренера Андрея Тлумака, летом свободным агентом перешел из львовского клуба к бело-синим.

В матче со сверстниками из "Ингульца" U-19 он устроил слаломный проход по правому флангу почти от углового во вратарскую и прошел трех соперников.

А когда еще двое игроков "Ингульца" U-19 бросились блокировать Юрия, он с острого угла ударил и ...забил гол!

К слову, это был победный мяч на 75 минуте в поединке, в котором "Динамо" победило на выезде со счетом 3:2.

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В статье: Андрей Тлумак Динамо U-19 (Киев) Карпаты (Львов) Ингулец (Петрово) Юрий Тлумак Ингулец U-19
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