Юноши Шахтера обыграли Динамо и возглавили турнирную таблицу

В рамках 22-го тура юношеского чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Динамо" в битве лидеров со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Даниил Гончарук в начале второго тайма после навеса с левого фланга.

После положительного результата юноши "дончан" возглавили турнирную таблицу первенства с одним очком отрыва от "бело-синих", которые расположились на втором месте. Однако у киевлян еще есть матч в запасе. Напомним, что в первом круге "горняки" одержали победу с аналогичным счетом 1:0.

Это был второй матч в рамках "украинского классического". Вчера дубль "Динамо" победил сверстников из "Шахтера" со счетом 2:0. Матч первых команд начнется сегодня в 19:30.

"Шахтер" U-19 - "Динамо" U-19

Гол: Гончарук 49

"Шахтер": Пузанков - Гаврилюк, Гулько, Фарина, Бако - Роспутько, Глущенко - Свитюха, Сигеев, Векленко - Гончарук

"Динамо": Игнатенко - Малыш, Филатов, Дячук, Бенедюк - Гаджук, Яцык - Великан, Тлумак, Царенко - Попов