Динамо U-19 победило Десну со счетом 9:0, а Диалло сделал хет-трик

В рамках 5-го тура юношеского чемпионата Украины U-19 киевское "Динамо" принимало черниговскую "Десну". Хет-триком в этом матче отличился новичок клуба Самба Диалло.

Первый гол сенегальца произошел уже на 10-й минуте. Царевич вывел к воротам Диалло, и Самба, оказавшись перед вратарем, пробил в угол. Счет стал 1:0.

Уже на 43-й минуте Диалло забил второй гол, выдав шедевр. Самба сместился в центр и нанес мощный удар более чем с 20 метров, и мяч от перекладины оказался в воротах.

Сразу после перерыва вингер прошел в штрафную с левого фланга и попал в дальний угол - этот гол стал третьим для сенегальского таланта.