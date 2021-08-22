Динамо U-19 победило Десну со счетом 9:0, а Диалло сделал хет-трик
Игрок ярко проявил себя
Фото: dynamomania / Автор - Ольга Щербицкая
В рамках 5-го тура юношеского чемпионата Украины U-19 киевское "Динамо" принимало черниговскую "Десну". Хет-триком в этом матче отличился новичок клуба Самба Диалло.
Первый гол сенегальца произошел уже на 10-й минуте. Царевич вывел к воротам Диалло, и Самба, оказавшись перед вратарем, пробил в угол. Счет стал 1:0.
Уже на 43-й минуте Диалло забил второй гол, выдав шедевр. Самба сместился в центр и нанес мощный удар более чем с 20 метров, и мяч от перекладины оказался в воротах.
Сразу после перерыва вингер прошел в штрафную с левого фланга и попал в дальний угол - этот гол стал третьим для сенегальского таланта.
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