Сборная Украина U19 стартовала с победы в матче отбора на Евро-2022
"Сине-желтые" обыграли сверстников со счетом 4:2
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сборная Украина (U19) провела матч в квалификационном раунде Евро-2022. Подопечные Владимира Езерского обыграли сверстников из Мальты со счетом 4:2
Поединок состоялся в Польше.
Отметим, что на старте матча юноши пропустили гол в свои ворота, однако до свистка на перерыв смогли забить два мяча. Во втором тайме "сине-желтые" забили еще два мяча, благодаря дублю полузащитника Дениса Шостака.
В следующем туре сборная Украины (U19) сыграет против Финляндии. Матч состоится 9 октября и начнется в 13:00.
Украина U-19 – Мальта U19 – 4:2
Голы: Кросс, 7, Борг, 58 – Хромей,13 (пенальти), Ярмолюк, 36, Шостак, 55, 65
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