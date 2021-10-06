Сборная Украина U19 стартовала с победы в матче отбора на Евро-2022

Сборная Украина (U19) провела матч в квалификационном раунде Евро-2022. Подопечные Владимира Езерского обыграли сверстников из Мальты со счетом 4:2

Поединок состоялся в Польше.

Отметим, что на старте матча юноши пропустили гол в свои ворота, однако до свистка на перерыв смогли забить два мяча. Во втором тайме "сине-желтые" забили еще два мяча, благодаря дублю полузащитника Дениса Шостака.

В следующем туре сборная Украины (U19) сыграет против Финляндии. Матч состоится 9 октября и начнется в 13:00.

Украина U-19 – Мальта U19 – 4:2

Голы: Кросс, 7, Борг, 58 – Хромей,13 (пенальти), Ярмолюк, 36, Шостак, 55, 65