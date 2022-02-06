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Динамо U-19 отправилось в Испанию на матч с Депортиво

U-19
(1 голосов)

Команда продолжает подготовку к весенней части сезона

Динамо U-19 отправилось в Испанию на матч с Депортиво

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Команда "Динамо" U-19 сегодня утром вылетела в Испанию на матч с "Депортиво" из Ла-Коруньи. Поединок должен состояться 9-го февраля.

Список игроков, которые полетели в Испанию: Игнатенко, Тугай, Вивчаренко, Танчак, Дячук, Филатов, Опанасенко, Еременко, Яцык, Скрипник, Диалло, Близниченко, Кремчанин, Царенко, Мегди, Попов, Горбач, Уваров.

Сообщается, что со Стамбула команда перелетит в Мадрид, а со столицы Испании в Ла-Корунью будет добираться на автобусе.

Динамо U-19 отправилось в Испанию на матч с Депортиво - изображение 1

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В статье: Игорь Костюк Депортиво (Ла-Корунья) Динамо U-19 (Киев)
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Источник:
Сайт ФК "Динамо"

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