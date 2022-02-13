Ващук: Костюк умеет работать с молодежью и готовить новых игроков для основной команды

Экс-защитник "Динамо" и футбольный эксперт Владислав Ващук дал комментарий о выступлениях молодежной комнады киевлян:

— Поделитесь своими впечатлениями от победы юношеской команды "Динамо" над "Депортиво" в Юношеской Лиге УЕФА.

— Сказать можно много чего. Но мнение одно: на протяжении долгого периода "Динамо" (U-19) показывает стабильную игру, независимо от кадровой ситуации внутри команды.

Игорь Костюк умеет работать с молодежью и умеет готовить новых футболистов для основной команды киевлян. На это надо обращать внимание. Игорь подбирает правильные тактические схемы. И, соответственно, команда верит в него. Когда ребята попадают к нему в команду, у них глаза горят. Они понимают, что тренер их научит, что удача на их стороне и что они будут играть в динамовский футбол.

— Как думаете, можно сравнить "Динамо", в котором играли вы, с этой молодежной командой киевлян?

— Это команда U-19. Не надо сравнивать детский футбол со взрослым. Они только начинают. Но могу сказать, что они играют в тот футбол, в который просит их играть Игорь Костюк. Соответственно, появляется результат. Это говорит о том, что тренер умеет контактировать с футболистами и доносить им свои идеи.

— Что скажете о вратаре Денисе Игнатенко, который проявил себя в серии пенальти?

— Сначала он после ошибки пропустил гол, но затем в серии пенальти исправился, отразив два удара. Денису есть над чем работать. Но, тем не менее, результат есть. Игнатенко молодец, что не опустил руки после ошибки. Это следствие того, что у него сильная психология и у него сильный характер, - сказал Ващук.