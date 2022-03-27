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Известно время и место матча Динамо в Юношеской лиге УЕФА

U-19
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Киевляне встретятся с португальцами

Известно время и место матча Динамо в Юношеской лиге УЕФА

UEFA

Новина українською

"Динамо" U-19 приступило к подготовке к матчу против лиссабонского "Спортинга".

В связи с полномасштабной войной, которую в конце февраля россия развязала на всей территории Украины, УЕФА выступила с предложением организовать проведение поединка с португальцами на нейтральном поле.

Встреча киевского клуба с лиссабонским "Спортингом" готовится к проведению в Румынии, на стадионе бухарестского "Рапида", 7 апреля.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Динамо U-19 (Киев)
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