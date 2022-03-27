Известно время и место матча Динамо в Юношеской лиге УЕФА
Киевляне встретятся с португальцами
UEFA
"Динамо" U-19 приступило к подготовке к матчу против лиссабонского "Спортинга".
В связи с полномасштабной войной, которую в конце февраля россия развязала на всей территории Украины, УЕФА выступила с предложением организовать проведение поединка с португальцами на нейтральном поле.
Встреча киевского клуба с лиссабонским "Спортингом" готовится к проведению в Румынии, на стадионе бухарестского "Рапида", 7 апреля.
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Источник:Телеграм-канал "Динамо"
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