Известно время и место матча Динамо в Юношеской лиге УЕФА

"Динамо" U-19 приступило к подготовке к матчу против лиссабонского "Спортинга".

В связи с полномасштабной войной, которую в конце февраля россия развязала на всей территории Украины, УЕФА выступила с предложением организовать проведение поединка с португальцами на нейтральном поле.

Встреча киевского клуба с лиссабонским "Спортингом" готовится к проведению в Румынии, на стадионе бухарестского "Рапида", 7 апреля.