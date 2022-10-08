Рух обыграл Динамо и стал лидером молодежного чемпионата Украины
Отрыв львовской команды – три очка
Фото: ФК "Рух" Львів
Молодежная команда львовского "Руха" сыграла с киевским "Динамо". Перед матчем обе команды были лидерами молодежного чемпионата Украины, на равных с донецким "Шахтером".
Однако "Рух" сумел вынести молодежную команду "Динамо" со счетом 3:2. После 21 минуты львовский клуб вел в счете 2:0 – забили Олег Федор и Денис Подгурский. "Киев" сумел отыграть один гол на 45+1 минуте благодаря Антону Царенко.
Во втором тайме, на 61 минуте, Подгурский сделал дубль, снова забив с пенальти. "Динамо" же сумело забить второй гол лишь в дополнительное время – на 90+5 минуте забил Андрей Маткевич.
Чемпионат молодежных команд, шестой тур
Стадион имени Богдана Маркевича, Винники
"Динамо" Киев – "Рух" Львов 2:3
Голы: Царенко, 45+1; Маткевич, 90+5 – Федор, 4; Подгурский, 21, 61
Популярное сейчас
- Металлист подтягивается к лидерам, Ингулец остановил Колос. Таблица и результаты тура УПЛ
- Подрыв Крымского моста – это спецоперация Службы безопасности Украины – УП
- На Крымском мосту произошел взрыв
- Сегодня Рух U-19 проведет ответный матч в Юношеской лиге УЕФА
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
- Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО