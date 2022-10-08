Рух обыграл Динамо и стал лидером молодежного чемпионата Украины

Молодежная команда львовского "Руха" сыграла с киевским "Динамо". Перед матчем обе команды были лидерами молодежного чемпионата Украины, на равных с донецким "Шахтером".

Однако "Рух" сумел вынести молодежную команду "Динамо" со счетом 3:2. После 21 минуты львовский клуб вел в счете 2:0 – забили Олег Федор и Денис Подгурский. "Киев" сумел отыграть один гол на 45+1 минуте благодаря Антону Царенко.

Во втором тайме, на 61 минуте, Подгурский сделал дубль, снова забив с пенальти. "Динамо" же сумело забить второй гол лишь в дополнительное время – на 90+5 минуте забил Андрей Маткевич.

Чемпионат молодежных команд, шестой тур

Стадион имени Богдана Маркевича, Винники

"Динамо" Киев – "Рух" Львов 2:3

Голы: Царенко, 45+1; Маткевич, 90+5 – Федор, 4; Подгурский, 21, 61