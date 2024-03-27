Бакалов покинул Рух - он был тренером команды U-19 и директором клубной академии
Сотрудничество прекращено по соглашению сторон
Фото: ФК Рух
Украинский специалист Юрий Бакалов покинул должности директора Академии "Руха" и пост главного тренера команды U-19, сообщает официальный сайт "желто-черных".
Стороны решили прекратить сотрудничество по соглашению сторон. Исполняющим обязанности старшего тренера юношей "Руха" назначен Михаил Дячук-Ставицкий.
Бакалов возглавлял "Рух" U-19 с января 2024 года. На данный момент команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата U-19.
"Клуб высоко ценит вклад Юрия Бакалова в развитие системы Академии "желто-черных" и воспитание юношей "Руха", - говорится в сообщении клуба.
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