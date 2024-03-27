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Бакалов покинул Рух - он был тренером команды U-19 и директором клубной академии

U-19

Сотрудничество прекращено по соглашению сторон

Бакалов покинул Рух - он был тренером команды U-19 и директором клубной академии

Фото: ФК Рух

Новина українською

Украинский специалист Юрий Бакалов покинул должности директора Академии "Руха" и пост главного тренера команды U-19, сообщает официальный сайт "желто-черных".

Стороны решили прекратить сотрудничество по соглашению сторон. Исполняющим обязанности старшего тренера юношей "Руха" назначен Михаил Дячук-Ставицкий.

Бакалов возглавлял "Рух" U-19 с января 2024 года. На данный момент команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата U-19.

"Клуб высоко ценит вклад Юрия Бакалова в развитие системы Академии "желто-черных" и воспитание юношей "Руха", - говорится в сообщении клуба.

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Юрий Бакалов Рух (Львов) Рух U19 (Львов)
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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