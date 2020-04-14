Ротань заметил сходство в игре Ливерпуля и сборной Украины

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о своем карантин, ориентацию на опыт двух тренеров и итог чемпионата Украины в УПЛ.

- Руслан, первый вопрос традиционный как для нынешней ситуации. Как проводите время на карантине?

- С семьей дома. Если куда-то и выхожу, то только за продуктами и в аптеку, если надо. Сейчас главное внимание - общению с детьми. Это главный плюс этого карантина. Я сам кайфую от этого общения, потому что когда был игроком, а потом стал тренером, во время матчей и сборов не хватало общения с ними. Сейчас мы наверстываем упущенное в прошлые годы.

- Как, на ваш взгляд, распределятся призовые места в чемпионате Украины?

- Посмотрим, борьба будет интересная. Мне импонирует, как играет "Заря". Команда действует обдуманно, с головой. Радует, что игроки «молодежки» в луганчан тоже на ведущих ролях. Вскоре они будут в национальной сборной.

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- Кто для вас является топ-тренером в современном футболе?

- Мне повезло, что есть возможность равняться на нашу национальную сборную и на Андрея Николаевича Шевченко. Хорошо, что мы в контакте на тренерском совете, я всегда могу у него что-то спросить, попросить совета и услышать от него профессиональное мнение.

Из других наставников могу выделить Хосепа Гвардиолу и Юргена Клоппа. Когда испанец приехал в "Манчестер Сити", я начал болеть за эту команду. Но в нынешнем сезоне "Ливерпуль" Клоппа играет в прекрасный футбол. Кстати, его игра похожа на действия нашей национальной команды.