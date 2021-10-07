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Ротань довызвал в молодежную сборную Украины форварда Зари

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Футболист поможет "сине-желтым" в ближайших матчах

Ротань довызвал в молодежную сборную Украины форварда Зари

zarya-lugansk.com

Новина українською

Нападающий луганской "Зари" Даниил Алефиренко довызван в молодежную сборную Украины.

21-летний футболист дебютировал за молодежку еще в марте 2021 года. На счету форварда один гол в 5 матчах.

Алефиренко примет участие в учебно-тренировочном сборе команды, а также в матчах квалификации к Евро-2023.

Напомним, молодежная сборная Украины сыграет с Францией на выезде 8 октября, а также в Запорожье 12 октября с командой Фарерских островов.

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В статье: Украина U-21 Заря (Луганск) Данил Алефиренко
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Источник:
ФК Заря Луганск

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