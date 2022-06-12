Ротань: Футболки, подаренные сборной Франции, ребята отправят на благотворительность в поддержку нашей армии.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о подготовке к финальному матчу отбора на Евро-2023:

“ — Руслан Петрович, как вы будете настраивать команду на игру, не имеющую турнирного значения?

— Мы разговаривали с ребятами на эту тему. И все пришли к выводу, что результат в предстоящем поединке для нас важен, поскольку сборную Украины ждут матчи плей-офф, поэтому групповой турнир очень хочется завершить на мажорной ноте и при этом показать качественный футбол, к чему мы всегда стремимся.

Каждая победа любой украинской сборной поддерживает наших воинов. Брат одного из наших футболистов – на передовой. Ребята в очень тяжелых условиях смотрели некоторые наши матчи. Они переживают, и мы переживаем украинских бойцов. А положительными результатами на международной арене, надеюсь, прибавляем им настроение.

— Следует ли ожидать масштабной ротации в составе сине-желтых?

— Да. Игры у нас проходят через два дня на третий, поэтому многие ребята чувствуют усталость. Но это ни в коем случае не означает, что у нас есть первый и второй состав. Сегодня сыграет тот состав, который должен выполнить поставленную задачу.

— Успели ли вы проанализировать прошлый поединок с Францией — больше ли сосредоточились на подготовке к игре с Арменией?

— Пока очень мало времени, чтобы делать какие-то выводы. У нас был сложный перелет в Ереван, восстановление, поэтому сейчас все мысли только о предстоящей встрече.

— Вы говорили, что французы подарили свои футболки нашей команде…

— Да. Мы раздали их ребятам, а они эти подарки отправят на благотворительность для поддержки украинской армии.

— Поединок с Арменией, как вы уже сказали, очень важен для вас. Несмотря на это, вы понемногу присматриваетесь к возможным соперникам по плей-офф?

— Мы в курсе дела, но пока не хочется на этом сконцентрироваться. Как бы там ни было, кто бы ни попал к нам в оппоненты, нужно побеждать”, - сказал Ротань.