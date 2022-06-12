  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Ротань: Футболки, подаренные сборной Франции, ребята отправят на благотворительность в поддержку нашей армии.
В тренде

Ротань: Футболки, подаренные сборной Франции, ребята отправят на благотворительность в поддержку нашей армии.

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Все для ВСУ

Ротань: Футболки, подаренные сборной Франции, ребята отправят на благотворительность в поддержку нашей армии.

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о подготовке к финальному матчу отбора на Евро-2023:

— Руслан Петрович, как вы будете настраивать команду на игру, не имеющую турнирного значения?

— Мы разговаривали с ребятами на эту тему. И все пришли к выводу, что результат в предстоящем поединке для нас важен, поскольку сборную Украины ждут матчи плей-офф, поэтому групповой турнир очень хочется завершить на мажорной ноте и при этом показать качественный футбол, к чему мы всегда стремимся.

Каждая победа любой украинской сборной поддерживает наших воинов. Брат одного из наших футболистов – на передовой. Ребята в очень тяжелых условиях смотрели некоторые наши матчи. Они переживают, и мы переживаем украинских бойцов. А положительными результатами на международной арене, надеюсь, прибавляем им настроение.

— Следует ли ожидать масштабной ротации в составе сине-желтых?

— Да. Игры у нас проходят через два дня на третий, поэтому многие ребята чувствуют усталость. Но это ни в коем случае не означает, что у нас есть первый и второй состав. Сегодня сыграет тот состав, который должен выполнить поставленную задачу.

— Успели ли вы проанализировать прошлый поединок с Францией — больше ли сосредоточились на подготовке к игре с Арменией?

— Пока очень мало времени, чтобы делать какие-то выводы. У нас был сложный перелет в Ереван, восстановление, поэтому сейчас все мысли только о предстоящей встрече.

— Вы говорили, что французы подарили свои футболки нашей команде…

— Да. Мы раздали их ребятам, а они эти подарки отправят на благотворительность для поддержки украинской армии.

— Поединок с Арменией, как вы уже сказали, очень важен для вас. Несмотря на это, вы понемногу присматриваетесь к возможным соперникам по плей-офф?

— Мы в курсе дела, но пока не хочется на этом сконцентрироваться. Как бы там ни было, кто бы ни попал к нам в оппоненты, нужно побеждать”, - сказал Ротань.

Напомним, что после ничейного поединка со сборной Франции (3:3) в предыдущем туре полузащитник соперника Камавинга пришел в раздевалку подопечных Ротаня и принес большое количество футболок французских исполнителей.

Также отметим, что украинская молодежная сегодня, 12 июня, проведет заключительный поединок группового этапа отбора на ЧЕ-2023, сыграв против сверстников из Армении.

Читайте такжеАрмения U21 – Украина U21. Анонс и прогноз на матч отбора к Евро-2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Армения U-21
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде