УЕФА назвал лучшего игрока матча Испания – Украина

Во вторник, 27 июня в Бухаресте состоялся матч 3-го тура Евро U-21 между сборными Украины U-21 и Испании U-21. Встреча завершилась ничьей 2:2.

Лучшим игроком поединка был признан Александр Назаренко. Хавбек провел на поле 72 минуты и отметился результативной передачей.

"Он организовал первый гол своей команды, довершив атаку великолепным навесом. Его мастерство и хитроумие регулярно ставили защитников соперника в тупик, а в обороне он отрабатывал целеустремленно и с безусловной дисциплинированностью", - описали игру футболиста в УЕФА.

Напомним, наша команда заняла второе место в группе В с Испанией, Хорватией и Румынией – финишировала после испанцев. В 1/4 финала подопечные Руслана Ротаня сыграют с победителем группы D.