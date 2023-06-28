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УЕФА назвал лучшего игрока матча Испания – Украина

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Награду получил Александр Назаренко

УЕФА назвал лучшего игрока матча Испания – Украина

Фото: Оксана Васильєва

Новина українською

Во вторник, 27 июня в Бухаресте состоялся матч 3-го тура Евро U-21 между сборными Украины U-21 и Испании U-21. Встреча завершилась ничьей 2:2.

Лучшим игроком поединка был признан Александр Назаренко. Хавбек провел на поле 72 минуты и отметился результативной передачей.

"Он организовал первый гол своей команды, довершив атаку великолепным навесом. Его мастерство и хитроумие регулярно ставили защитников соперника в тупик, а в обороне он отрабатывал целеустремленно и с безусловной дисциплинированностью", - описали игру футболиста в УЕФА.

Напомним, наша команда заняла второе место в группе В с Испанией, Хорватией и Румынией – финишировала после испанцев. В 1/4 финала подопечные Руслана Ротаня сыграют с победителем группы D.

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В статье: Украина U-21 Испания U-21 Александр Назаренко молодежный Евро-2023
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Источник:
uefa

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