Назаренко: Кайфуем от той игры, которую сейчас показываем на Евро-2023

Полузащитник молодежной сборной Украины Александр Назаренко поделился мыслями после ничьей с Испанией (2:2) на Евро-2023. Хавбек был признан лучшим игроком встречи.

"Конечно, я не ожидал, что стану лучшим игроком матча. Хочу поблагодарить всю команду и тренерский штаб, который дал мне возможность сегодня сыграть. Для меня очень приятно сейчас здесь сидеть с этой статуэткой.

Я очень рад находиться здесь с тем коллективом, который мы собрали за долгие годы. Мы сами кайфуем от той игры, которую сейчас показываем. Для меня это просто приятный бонус, я очень рад за всю команду", - рассказал Назаренко.