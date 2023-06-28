Назаренко: Кайфуем от той игры, которую сейчас показываем на Евро-2023
Хавбек сборной Украины U-21 дал комментарий после ничьей с Испанией U-21
Фото: Оксана Васильєва
Полузащитник молодежной сборной Украины Александр Назаренко поделился мыслями после ничьей с Испанией (2:2) на Евро-2023. Хавбек был признан лучшим игроком встречи.
"Конечно, я не ожидал, что стану лучшим игроком матча. Хочу поблагодарить всю команду и тренерский штаб, который дал мне возможность сегодня сыграть. Для меня очень приятно сейчас здесь сидеть с этой статуэткой.
Я очень рад находиться здесь с тем коллективом, который мы собрали за долгие годы. Мы сами кайфуем от той игры, которую сейчас показываем. Для меня это просто приятный бонус, я очень рад за всю команду", - рассказал Назаренко.
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