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Вьюнник: Мы доминировали и думали, что сможем победить Испанию

Молодежная сборная Украины
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Молодежные сборные Испании и Украины расписали ничью

Вьюнник: Мы доминировали и думали, что сможем победить Испанию

Фото: Оксана Васильєва

Новина українською

Нападающий молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник прокомментировал игру против Испании (2:2) на Евро-2023 U-21.

"Честно говоря, мы разочарованы, потому что мы реально доминировали. Мы думали, что можем победить. Испания – одна из лучших команд в мире, но сегодня мы выложились по максимуму.

Мой гол? Это нормальная тактика и с Назаренко, и со мной. Мы два быстрых игрока, и наша цель – выбежать на это открытое пространство. Он прострелил мне, и я забил.

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Во втором тайме мы старались сохранить энергию, пытались контратаковать. Было так досадно, когда мы пропустили. Наша команда как семья, и с каждым хорошим моментом, каждым голом, каждой победой мы набираемся храбрости. Это придает нам большую уверенность.

Вы не представляете, насколько важен был для меня гол. В мой адрес было много критики, что я не могу забивать, и я чувствовал сильное давление, но сегодня старался быть спокойным. Когда я забил, мне очень хотелось плакать", - приводит слова Вьюнника пресс-служба УЕФА.

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В статье: Украина U-21 Испания U-21 Богдан Вьюнник молодежный Евро-2023
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Источник:
uefa

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