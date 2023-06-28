Вьюнник: Мы доминировали и думали, что сможем победить Испанию
Молодежные сборные Испании и Украины расписали ничью
Фото: Оксана Васильєва
Нападающий молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник прокомментировал игру против Испании (2:2) на Евро-2023 U-21.
"Честно говоря, мы разочарованы, потому что мы реально доминировали. Мы думали, что можем победить. Испания – одна из лучших команд в мире, но сегодня мы выложились по максимуму.
Мой гол? Это нормальная тактика и с Назаренко, и со мной. Мы два быстрых игрока, и наша цель – выбежать на это открытое пространство. Он прострелил мне, и я забил.
Во втором тайме мы старались сохранить энергию, пытались контратаковать. Было так досадно, когда мы пропустили. Наша команда как семья, и с каждым хорошим моментом, каждым голом, каждой победой мы набираемся храбрости. Это придает нам большую уверенность.
Вы не представляете, насколько важен был для меня гол. В мой адрес было много критики, что я не могу забивать, и я чувствовал сильное давление, но сегодня старался быть спокойным. Когда я забил, мне очень хотелось плакать", - приводит слова Вьюнника пресс-служба УЕФА.
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