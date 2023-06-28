Вьюнник: Мы доминировали и думали, что сможем победить Испанию

Нападающий молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник прокомментировал игру против Испании (2:2) на Евро-2023 U-21.

"Честно говоря, мы разочарованы, потому что мы реально доминировали. Мы думали, что можем победить. Испания – одна из лучших команд в мире, но сегодня мы выложились по максимуму.

Мой гол? Это нормальная тактика и с Назаренко, и со мной. Мы два быстрых игрока, и наша цель – выбежать на это открытое пространство. Он прострелил мне, и я забил.