"Это был фол". Нещерет рассказал об отмененном голе Испании в ворота Украины

Голкипер молодежной сборной Украины Руслан Нещерет высказался относительно момента с незасчитанным голом в матче с Испанией (2:2) U-21.

Напомним, украинец вводил мяч в игру с рук, но не смог нормально его вбросить - мяч оказался у испанца, который пробил в ворота. Однако судья отменил этот гол.

"Испанец ударил меня по руке, и я по инерции даже не смог выбросить тот мяч. Поэтому это был фол. После этого он подошел ко мне и сказал, что действительно задел. В том моменте он же не мог сказать: "Нет, я не цеплял его". Немного хитрый".

Также Нещерет рассказал о дебюте на Евро и результате матча.

"Надо спокойно подходить к таким играм. Нам Руслан Петрович сказал, что мы должны наслаждаться таким моментом: мы вышли из группы. Нужно получать от этого удовольствие, играть и радовать болельщиков. Да, хотелось победить. Но игру мы провели достойно. Конечно, расстраиваешься, когда пропускаешь на последних минутах. Это очень неприятно для нас, а для меня как для вратаря - тем более. Ничья - это тоже хороший результат, поэтому думаю, что ребята очень хорошо сыграли.

Бывают ошибки, бывает такое, что недосмотрели кого-то, - как в первом или во втором моменте. Но я считаю, что мы провели очень достойную игру, и я очень доволен тем, что делали ребята. Честно, не знаю, надо посмотреть, что пошло не так [в эпизоде со вторым пропущенным мячом]. Возможно, концентрация. Возможно, очень истощились наши защитники. Такое бывает в футболе. Испанцы выложились на максимум в этом эпизоде и забили гол.

Как и на все игры, настраиваемся по максимуму. Тренировочный процесс меняться не будет, и играть по-другому мы, вряд ли, станем. Надо не отходить от своей игры и выжимать из этого максимум. Думаю, что дорога - это точно не определяющий фактор. У нас должно быть огромное желание играть за тех ребят, которые сейчас бьются за нас и нашу свободу. Поэтому дорога - это вообще не проблема", - резюмировал Нещерет.