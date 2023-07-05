Таловеров: Мы верим в себя и хотим одержать победу для всей Украины
Защитник сборной Украины U-21 - о предстоящем матче с испанцами
фото - Оксана Васильєва
Центральный защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров поделился своими мыслями накануне полуфинального матча Евро-2023 U-21 с Испанией.
"Ничем не хотим никого удивлять. У нас командный стиль игры, и об этом знает каждый. Хотя Испания в четвертьфинале сыграла 120 минут, а мы - 90, я считаю, что мы в одинаковых условиях.
Это решающая игра, очень важный матч. Верим в Бога и надеемся выиграть. Очень тяжелый соперник, но мы верим в себя и хотим одержать победу для всей Украины", - сказал Максим Таловеров.
Напомним, поединок между молодежными сборными Испании и Украины на Евро-2023 (U-21) состоится сегодня, 5 июля в Бухаресте. Начало - в 22.00 по киевскому времени.
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