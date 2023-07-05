Защитник сборной Украины U-21: У испанцев есть сходство с нашей игрой
Поединок начнется в 22:00
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Защитник молодежной сборной Украины Алексей Сыч высказался по поводу предстоящего матча против Испании в 1/2 финала Евро-2023 U-21.
"Я бы не сказал, что победа над Францией нас расслабила. Да, был момент эйфории: все-таки уже третий матч с ними, и наконец - победа, получение путевки на Олимпиаду. Плюс - полуфинал. Но практически сразу об этом забыли. Час-два попраздновали - и все. Сейчас весь акцент на Испании.
Сборная Испании - очень хорошая команда. На мой взгляд, она - одна из сильнейших команд, которая играет в пас. У них есть сходство с нашей игрой, поэтому будет интересно. Да, я имею в виду контроль мяча. Мы тоже стремимся контролировать всю игру.
Быстрые фланги Испании? Фактически у каждой команды есть самая сильная сторона - это фланг. Нападение у таких команд всегда хорошее. Но у нас тоже не слабые игроки, поэтому будем стараться победить.
На мой взгляд, в первом матче что у сборной Испании, у нас были ротации в составах. Когда же мы играли со сборной Франции, то мы действительно знали слабые и сильные стороны, ведь и они, и мы были с основным составом. Но со сборной Испании все было по-другому, поэтому увидим это уже на поле", - рассказал Сыч.
Напомним, поединок между молодежными сборными Испании и Украины на Евро-2023 (U-21) состоится сегодня, 5 июля в Бухаресте. Начало - в 22.00 по киевскому времени.
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