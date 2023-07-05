Защитник сборной Украины U-21: У испанцев есть сходство с нашей игрой

Защитник молодежной сборной Украины Алексей Сыч высказался по поводу предстоящего матча против Испании в 1/2 финала Евро-2023 U-21.

"Я бы не сказал, что победа над Францией нас расслабила. Да, был момент эйфории: все-таки уже третий матч с ними, и наконец - победа, получение путевки на Олимпиаду. Плюс - полуфинал. Но практически сразу об этом забыли. Час-два попраздновали - и все. Сейчас весь акцент на Испании.

Сборная Испании - очень хорошая команда. На мой взгляд, она - одна из сильнейших команд, которая играет в пас. У них есть сходство с нашей игрой, поэтому будет интересно. Да, я имею в виду контроль мяча. Мы тоже стремимся контролировать всю игру.