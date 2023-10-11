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Бражко: Очень хочется поехать на Олимпиаду и отомстить испанцам

Молодежная сборная Украины
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Это единственный такой шанс в жизни

Бражко: Очень хочется поехать на Олимпиаду и отомстить испанцам

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Хавбек "Динамо" Владимир Бражко рассказал о своем желании сыграть на Олимпиаде по футболу, которая пройдет летом 2024 года.

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"Не мы будем принимать решение, а руководство. Что оно скажет, то и будем делать.

Но очень хочется поехать на Олимпийские игры. Это единственный такой шанс в жизни. Тем более, что украинская сборная никогда не выходила на Олимпийские игры по футболу.

Хочется испанцам отомстить. И все", - сказал Бражко.

Напомним, что украинцы проиграли Испании (1:5) в полуфинале молодежного Евро-2023.

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В статье: Динамо (Киев) Олимпиада-2024 Владимир Бражко
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Источник:
Football Hub

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