Бражко: Очень хочется поехать на Олимпиаду и отомстить испанцам
Это единственный такой шанс в жизни
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Хавбек "Динамо" Владимир Бражко рассказал о своем желании сыграть на Олимпиаде по футболу, которая пройдет летом 2024 года.
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"Не мы будем принимать решение, а руководство. Что оно скажет, то и будем делать.
Но очень хочется поехать на Олимпийские игры. Это единственный такой шанс в жизни. Тем более, что украинская сборная никогда не выходила на Олимпийские игры по футболу.
Хочется испанцам отомстить. И все", - сказал Бражко.
Напомним, что украинцы проиграли Испании (1:5) в полуфинале молодежного Евро-2023.
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Источник:Football Hub
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