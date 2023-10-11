Бражко: Очень хочется поехать на Олимпиаду и отомстить испанцам

Хавбек "Динамо" Владимир Бражко рассказал о своем желании сыграть на Олимпиаде по футболу, которая пройдет летом 2024 года.

"Не мы будем принимать решение, а руководство. Что оно скажет, то и будем делать.

Но очень хочется поехать на Олимпийские игры. Это единственный такой шанс в жизни. Тем более, что украинская сборная никогда не выходила на Олимпийские игры по футболу.

Хочется испанцам отомстить. И все", - сказал Бражко.